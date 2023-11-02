جامعة أسيوط تنظم برنامجا تأهيليا في التحول الرقمي للطلاب من ذوي الهمم

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، انطلاق البرنامج التأهيلي الأول، للطلاب ذوي القدرات الخاصة؛ للحصول على شهادة التحول الرقمي، والذي ينظمه مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، وإشراف الدكتور محمد حسين موسى مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإدارى للمركز، والمهندسة دينا مهنى مسؤول IT.

التحول الرقمي

وأكد المنشاوي، أن البرنامج التدريبي المؤهل؛ للحصول على التحول الرقمي؛ يأتي ضمن أنشطة المركز المتنوعة، والتي تعد امتدادًا لأنشطة الجامعة الهادفة؛ لخدمة أبنائها من الطلاب ذوي القدرات الخاصة، ومواكبة كل ما هو جديد، ومتطور؛ من أجل التوسع فى الخدمات المقدمة، وعدم اقتصارها على الخدمات التعليمية فقط؛ لتشمل بذلك كافة الخدمات الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والأنشطة الطلابية، والتي تعد استكمالًا للأهداف الاستراتيجية للمركز، وفي إطار رؤية الجامعة؛ لدمج طلابها من ذوي القدرات الخاصة فى المجتمع الجامعي، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم، فضلاً عن مشاركتهم في عملية التحول الرقمي؛ من خلال تنظيم الأنشطة، والبرامج التدريبية، التي من شأنها؛ تنمية مهاراتهم المعرفية، وتزويدهم بالمعلومات التكنولوجية الحديثة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح اتجاهًا عصرياً؛ يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر، ومتطلباته، وشرطًا لبناء المعرفة في المجمتع.

ذوي القدرات الخاصة

وأشار إلى أن الدولة المصرية؛ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تألو جهداً في سبيل تقديم الخدمات، وتحقيق التطلعات الخاصة؛ بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة، و تلبية متطلباتهم، وتمكينهم في شتى المجالات؛ ليصبحوا جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، وتضعهم في مقدمة اهتماماتها؛ من خلال تضافر الجهود الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولي؛ إن البرنامج تم تنظيمه؛ لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية؛ انطلاقاً من اهتمام الدولة المصرية بالتحول الرقمي، و حرص الجامعة على بناء، وتنمية قدرات طلابها من ذوي القدرات الخاصة، وبناء شخصياتهم؛ بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 ، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات، والقرارات؛ التي من شأنها؛ التيسير عليهم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لهم، وإرساء مبادئ العدالة في تكافؤ الفرص، وضمان ممارستهم لكافة الحقوق، وتقديم المزايا لهم في شتى المجالات.

وأضاف الدكتور محمد حسين موسى، أن البرنامج التأهيلي يقوم بتنفيذه المدرب شهاب الدين جميل أبو الفتوح من ذوي القدرات الخاصة ( كفيف)، ويضم (7) مستويات للتحول الرقمى:( Word) ، ( Excel) ( Power Point) ، (Access) ، (Mobile) ، (Web) (IT) ، وعدد الساعات التدريبية (63) ، ويكون عدد الدراسين في المستوى (16) طالباً؛ لمدة ثلاثة أيام ، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري، و حتى مايو 2024م.