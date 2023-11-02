توقيع الكشف على 430 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالمنيا

أطلقت جامعة المنيا، قافلة طبية مجانية إلى قرية زاوية سلطان بمركز المنيا، قدمت خلالها خدماتها الطبية والتنموية للأهالي.

إجراء الكشف الطبي على الأهالي

وأجرى الفريق الطبي المرافق للقافلة، الكشف الطبي على 430 مواطنًا من أهالي المنيا في تخصصات: «الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الروماتيزم والتأهيل»، وجرى صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.

توعية السيدات بالتعامل مع التشنجات

كما قام فريق كلية التمريض، بتوعية السيدات عن التعامل مع التشنجات العصبية والإغماء ونزلات البرد للأطفال، واستعراض كيفية الفحص الذاتي للثدي للوقاية المبكرة من خطر سرطان الثدي.

وفي إطار مواصلة جامعة المنيا، تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، التي تؤدي الى تلويث البيئة وانسداد الترع والمساقي ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، عُقدت العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات التوعية، وتعليق البوسترات؛ لتوعية الأهالي وتشجيعهم على الحفاظ على الترع وعدم إلقاء المخلفات بها، حتى يُسهم ذلك في تحسين البيئة.