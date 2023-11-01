المنيا تفوز بالمركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة على مستوى الوطن العربي

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا التهنئة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وجميع معلمي وطلبة مدرسة الشهيد الطيار على محمد على بيه للتعليم الابتدائي التابعة لإدارة مطاي التعليمية لفوزها بالمركز الثاني بمسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي التى أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة .

تطوير منظومة التعليم في المنيا

وأشاد محافظ المنيا بالجهود المبذولة وتضافر جميع الجهات لدعم وتطوير المنظومة التعليمية واتباع كافة السبل وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالتعليم.

الاهتمام بالطلاب والطالبات المتميزين

وشدد محافظ المنيا علي وكيل وزارة التعليم بالاهتمام بالطلبة المتميزين من أبناء المدارس على اختلاف مراحلهم التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم للاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم في خطط التنمية المستدامة.