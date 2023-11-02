«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجار بمنطقة البحر الأحمر جنوب إيلات

أفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» بسماع دوي انفجار بمنطقة البحر الأحمر جنوب إيلات في خبر عاجل.

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» قد أعلنت في وقت سابق أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلي، أسقطت طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت، ضمن سلسلة من الهجمات تتعرض لها مدينة إيلات.

وفي سياق آخر، شهد قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين عدة محاولات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح القطاع، مع استمرار القصف من البر والبحر والجو بصورة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الجاري، وتزامنا مع الاجتياحات انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت وهو ما يسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة للسكان.