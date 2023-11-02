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«القاهرة الإخبارية»: وصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات الأجنبية إلى معبر رفح

كتب:

هانى حسن
10:12 ص | الخميس 02 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

استقبل معبر رفح البري دفعة جديدة من حاملي الجنسيات الأجنبية، قادمين من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

استقبلت مصر عدد من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري شمال سيناء، تمهيدًا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية أمس.

وأوضحت المصادر المصرية، أنه بالتزامن مع فتح معبر رفح البري واستقبال الجرحي الفلسطينيين حسب تصنيف حالتهم الصحية، بدأت وزارة الصحة المصرية بتوزيعهم على المستشفيات شمال سيناء، لتلقي العلاج من خلال استخدام أسطول سيارات الإسعاف المجهزة.

 

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بقلم هانى حسن