الكشف على 21 مصابا من الأشقاء الفلسطينيين في مستشفيات مصر

أوردت «إكسترا نيوز» في خبر عاجل، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم الصحي للأشقاء في غزة، وقد تم توقيع الكشف الطبي على كل الحالات من الاشقاء الفلسطينيين وتشخصيهم تشخيصا دقيقا والذين بلغ عددهم 21 مصابا.

وأوضحت الصحة أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات.

وقد أوضح مراسل «إكسترا نيوز»، أنهم في انتظار دخول دفعة جديدة من المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة، مشيراً إلى أن سيارات الإسعاف في انتظار لحظة أن يُؤذن لها بالدخول إلى الجانب الآخر من معبر رفح، ومجهزة بأطقم من المسعفين والأطباء، ويتم الكشف الأولي على المصابين لتحديد أي المستشفيات التي سيتم نقلهم إليها.