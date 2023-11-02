تجهيز 70 شاحنة مساعدات تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أنّه جرى تجهيز 70 شاحنة مساعدات تمهيدا لإدخالها إلى الأشقاء في فلسطين عبر معبر رفح.

وحظيت مصر خلال الساعات الماضية، بإشادات دولية واسعة بعد فتح معبر رفح واستقبال مصابي قطاع غزة، لعلاجهم في المستشفيات الميدانية والشيخ زويد والعريش للعلاج، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق آخر، نجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، إذ وصلتا إلى معبر رفح، واستقبلتهما الأطقم الطبية المصرية، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة معهما.