«راحو ولادي يما».. فلسطينية ترفض غسل يديها من دماء أطفالها الشهداء (فيديو)

داخل مكان صغير به جثمان الشهداء في قطاع غزة، رفضت سيدة فلسطسنية ترتدي عباءة سوداء وطرحة غسل يديها الملخطة بدماء أولادها بعد استشهادهم نتيجة تعرضهم للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي.

سيدة ترفض غسل يدها

كلمات مؤثرة كانت ترددها الأم الفلسطينية التي فوجعت في ابنائها، بعدما طلب منها أحد أفراد عائلتها غسل يديها الملطخة بالدماء، قائلة: «الله ما بغسلهم يا يوسف والله ما بغسل دم ولادي» وذلك وفقا لمقطع الفيديو الذي نشره «تلفزيون فلسطين» عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد استشهاد أبنائها، ظلت الأم الفلسطينية تتجول في إحدى الشوارع ممسكة يد أحد أبنائها، وعلامات الخزن والحسرة تسيطر عليها وهي تحدث نفسها: «راحو ولادي يما أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله.. يارب تقبلهم عندك والله تعبت فيهم يما.. شوفت أخوك محمد».

لحظات قاسية لم يستطع أحد أن يتحملها، جعلت الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي يتعاطف مع تلك الأم الفلسطينية وطالبوا بالدعاء لها: «ربنا يصبرك ويربط على قلبك، يارب احفظ أهالينا في غزة».

جرائم الاحتلال الإسرئيلي

لم تتوقف جرائم الاحتلال الإسرئيلي عند استهداف البنية التحتية، إذا استمرت في قصف المدنين وقتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل، الذين تجاوزت أعدادهم 9 آلاف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، فيما تتوالى الغارات الإسرائيلية التي تستهدف جميع المناطق الشرقية من قطاع غزة.

مازالت هذه المشاهد تتكرر في كل منزل بغزة، إذ تتعرض المدينة إلى غارات مكثفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعمدت قصف المستشفيات بداية من مستشفى الأهلي المعمداني مرورا بمستشفى الصداقة.