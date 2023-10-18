مظاهرة حاشدة في بورسعيد تندد بوحشية الاحتلال الإسرئيلي ضد أهالي غزة

رفعت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الأعلام، وهتفت وراءها الآلاف «أين حقوق الإنسان.. دم الأطفال فين»، خلال مظاهرات حاشدة شارك فيها جميع أهالي بورسعيد في حديقة المنتزه بحي العرب، مرددين هتافات «لا إله إلا الله.. إسرائيل عدو الله»، «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، «1 2.. دم الأطفال فين».

هتافات لدعم فلسطين ببورسعيد

وأكدت «عبد السلام»، أن ما تقوم به قوات الاحتلال من مجازر وحشية لم تشهدها الإنسانية من قبل ضد أهالي غزة بفلسطين، دليل على موقفهم الضعيف، وأن الظلم له نهاية، ويجب جميعا أن يروا المشهد اليوم، في مختلف محافظات مصر.