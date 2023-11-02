طفل من حاملي الجنسية المزدوجة: «رأيت المباني تسحق والناس يموتون في غزة»

أجرت قناة «القاهرة الإخبارية» لقاءات خاصة مع عدد من حاملي الجنسيو المزدوجة، فور وصولهم إلى معبر رفح، قادمين من قطاع غزة، تمهيداً لنقلهم إلى بلدانهم.

وقالت إحدى حاملات الجنسية المزدوجة، إن الأمر كان صعبا للغاية، موضحةً: «نقدر كل الجهود التي مكنت بعضنا من المغادرة، وأتمنى أن تستمر مصر في جهودها من أجل وصول المساعدات، وفي الحوار الدبلوماسي لتحسين أحوال الناس في غزة».

وذكر طفل من حاملي الجنسية المزدوجة أن الأمر مخيف للغاية في فلسطين، حيث يوجد قصف وأسلحة ثقيلة، حيث رأى العديد من المباني وهي تسحق، كما رأى الناس في غزة وهم يتألمون ويموتون، وكان يتحرك من مكان إلى آخر، باحثاً مع ذويه عن أماكن آمنة، موجهًا الشكر لمصر بعدما سمحت له بالقدوم إلى معبر رفح.