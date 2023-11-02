«البنتاجون»: ندعم هدنة إنسانية مؤقتة لتمكين المساعدات من الدخول إلى غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أنها تواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل، في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أضافت: «لا نؤيد وقف إطلاق النار، لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها، وشن هجمات جديدة، ونعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل».

وتابعت: «ندعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، لتمكين المساعدات من الدخول، وكذلك لخروج المحتجزين».

4 إصابات خطيرة بين جنود

كانت مراسلة «القاهرة الإخبارية» في الأراضي المحتلة، أفادت مساء اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد 4 إصابات خطيرة بين جنوده في اشتباكات بشرق غزة.

وبينما تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة لليوم الـ27 على التوالي، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جديدة، استهدفت عددا من المنشآت والمدارس والمستشفيات والشوارع.