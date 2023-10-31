البنتاجون: 300 جندي أمريكي يتجهون إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي «البنتاجون»، أن 300 جندي أمريكي إضافيون يتجهون إلى الشرق الأوسط لكن ليس إلى تل أبيب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

الولايات المتحدة الأمريكية سترد على الهجمات على الجنود الأمريكيين

وكان «البنتاجون» أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية سترد على الهجمات على الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط إذا لم تتوقف.

توجيه ضربتين لمنشأتين للحرس الثوري الإيراني

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أكدت أنها وجهت ضربتين لمنشأتين للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الضربتين هدفهما حماية أمن قواتنا في العراق وسوريا.

وأضافت: «ضرباتنا منفصلة عن الصراع الدائر بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية، ونحث على عدم اتخاذ خطوات توسع الصراع بالشرق الأوسط».