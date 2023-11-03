ابنة إبراهيم الرفاعي تكشف تفاصيل استشهاد والدها.. مات على الجبهة

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن والدها نفذ المهمة المكلف بها في الإسماعيلية رغم عدم جاهزيته لها بعد إلغاء المهمة الأولى.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن والدها وفرقته عندما وصلوا لمنطقة معينة، أخبرهم عسكري أنه يوجد كمين لهم وعندما أخبر الفريق الشاذلي قال له أكمل المهمة، مؤكدة أنهم عندما وصلوا وجدوا طوابير من الدبابات تنتظرهم والمكان مكشوف وتم التعامل معها والمجموعة برفقة والدها كانوا 10 معهم "أر بي جي".

تبة عالية على الأرض

وأشارت إلى أنه كان يوجد تبة مرتفعة على الأرض وأخذ والدها المدفع من صف ضابط كان يقف إلى جانبه وضرب أول دبابة، فالدبابات توقفت واشتبكوا معهم وقام والدها بتوزيع المجموعة حتى يشعر الإسرائيليين بأن عددهم كثير، وضربوا دبابة في المنتصف فطلب منهم والدها الانبطاح.

الرئيس السادات كان يتابع بالمنظار

وتابعت، أن والده خرج فوق التبه وكان ينظر بالمنظار فشاهده اليهود وعلموا أنه ضابط وقائد المجموعة وضربوا دانه خلفه وأخرى أصابته شظايا منها وسقط على ضابط خلفه، مشيرة إلى أنه لم ينزف وقتها واتصلوا بالرئيس السادات وأخبروه أن إبراهيم الرفاعي سقط فقال لهم "إرجعوا به بأي ثمن".