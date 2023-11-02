ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي: تعلمت معنى كلمة ضابط من والدي

قالت ليلى الرفاعي، ابنة البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، إنّها وُلدت في فترة حرب اليمن، حيث كان والدها يحارب هناك ضمن قوات الصاعقة إلى جوار شقيقيه سامح وسامي.

حكاية الشهيد

وأضافت «الرفاعي»، في حوارها مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «عمي سامح استشهد في حرب اليمن بعد ولادتي بشهرين، وعندما ولدت وجدت صورة عمي في بيت جدي معلقة على الحائط ونياشينه الكثيرة التي حصل عليها، وبعد ولادتي بسنتين وُلد شقيقي سامح، وتمت تسميته سامح على اسم عمي الشهيد».

الشهيد إبراهيم الرفاعي

وتابعت ابنة البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي: «عندما بلغت الرابعة من عمري كان والدي يجعلني أرى صوره ويحكي لي عن عمي، وفهمت جيدا ماذا تعني كلمة ضابط وماذا تعني كلمة شهيد وكيف يمكن لأبي وعمي أن يستشهدا أو يستشهد أحدهما في أي عملية».