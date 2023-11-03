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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان.. وتسجيل هزة ارتدادية

كتب:

حسن رمضان
09:54 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
قراءات زلزال-صورة أرشيفية

قراءات زلزال-صورة أرشيفية

تعرضت اليونان، صباح اليوم، لزلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، بعمق 11 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وكشف مركز رصد الزلازل، تفاصيل زلزال اليونان، وقال إن البؤرة، وقعت على مسافة 79 كيلومترا من بين الشمال والشمال الغربي بيريستيري وسط جنوب البلاد، و12 كيلومترا جنوب شرق مدينة مانتوديون

وفي وقت لاحق، من وقوع زلزال اليونان، ضربت هزة ارتدادية، البلاد، بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 77 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة بيريستيري وسط جنوب البلاد

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بقلم حسن رمضان