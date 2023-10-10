هزة أرضية بقوة 2.3 درجة تضرب جزيرة كريت باليونان

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، عن هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط بعمق 5 كيلومترات.

وأظهرت بيانات الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، على مسافة 63 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة إيراكليو جنوبي البلاد.

الهزة الأرضية على مسافة 9 كيلومترات جنوب غربي بلدة إيرابترا

ووفقا لبيانات المركز الأوروبي، وقعت الهزة الأرضية كذلك على مسافة 9 كيلومترات جنوب غرب بلدة إيرابترا.

جدير بالذكر، أن جزيرة كريت، تعد أكبر الجزر اليونانية، وخامس أكبر جزيرة في البحر المتوسط،، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8336 كيلو متر مربع.