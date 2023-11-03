وزيرة الهجرة تبحث إنشاء مركز لجراحات الأجنة مع خبير من المصريين بالخارج

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر الفيديو كونفرانس، الطبيب المصري الدكتور أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة «كوينز كلينك لندن»، لبحث سبل تنفيذ المقترح الذي تقدم به لتدريب أطقم التمريض المصرية، بالتعاون مع هيئة التمريض البريطانية، واستعراض مشروعه العلاجي في مصر، وأهمية الترويج للسياحة العلاجية في مصر، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، وسلمى صقر معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

دور الأطباء المصريين في الخارج

رحبت السفيرة سها جندي، بالدكتور أحمد إسماعيل، مشيدة بدور الأطباء المصريين بالخارج في الإسهام بخبراتهم في علاج المرضى في المناطق الأولى بالرعاية، ضمن المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة»، وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية دون أي مقابل مادي، وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية، مؤكدة ترحيب الوزارة بكل أفكار المصريين بالخارج البنّاءة، التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.

التعاون مع الخبراء المصريين في الخارج

أكدت وزيرة الهجرة، حرصها على فتح آفاق التعاون بين علمائنا وخبرائنا ومختلف مؤسسات الدولة، وبشكل خاص في القطاع الصحي والمشاركة الفعّالة في خدمة وطننا ودعم المبادرات القومية التي تطلقها القيادة السياسية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتدريب من أجل التوظيف، مشيرة إلى تعاونهم مع الوزارة وعدد من منظمات المجتمع المدني، لاستقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تطوير الخدمات الطبية المختلفة بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

أشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الكوادر الطبية المصرية تحظى بسمعة متميزة عالميا، ونسعى لإتاحة التدريب والتوعية لجميع الفئات، وإتاحة الفرص في مصر وخارجها، وصولا لأعلى المعايير العالمية، بالحرص على التعليم المستمر والتدريب لتغطية احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص العمل الآمنة بالخارج.

أكدت وزيرة الهجرة، دعمها لجهود المصريين بالخارج للاستثمار في بلدهم، مشيرة إلى مشروع الدكتور أحمد إسماعيل لإنشاء مركز لجراحات الأجنة وتعزيز الخبرات البحثية في هذا المجال.

مركز جراحات الأجنة

واستعرض الدكتور أحمد إسماعيل، أهمية الترويج للسياحة العلاجية في مصر، وما تمتاز به مقومات يمكن الاستثمار فيها والاستفادة من العوائد المتميزة، وكذلك الخدمات المرتبطة بها بطريقة غير مباشرة، إذ تناول مشروعه الطبي القائم بالفعل في مصر، بجانب البدء في تنفيذ مركز متخصص في جراحات الأجنة، مع تزايد الاهتمام العالمي بهذا التخصص الدقيق، والتخطيط لاستقدام خبراء عالميين ‎وعلى رأسهم د كيبروس نيكولايدس، أحد رواد طب الأجنة التي أحدثت اكتشافاته ثورة في هذا المجال، بهدف تدريب الأطباء المصريين وإعداد كوادر متميزة في هذا المجال.