نصائح للحوامل من «الصحة» لحماية الأجنة من الأمراض المعدية

وجّهت وزارة الصحة والسكان، رسائل للسيدات الحوامل، لإيضاح طرق الاعتناء بصحتهم خلال فترة الحمل، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وقالت وزارة الصحة، إنّه عند حدوث حمل لا بد من التوجه إلى أقرب عيادة خاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين؛ للكشف المبكر على الأمراض المعدية التي تنتقل من الأم للجنين؛ لإجراء التحاليل اللازمة والمتابعة طوال فترة الحمل.

كيفية الاعتناء بصحة الحامل

وتابعت الوزارة بإجراء مجموعة من التحاليل اللازمة، والتي تشمل قياس الطول والوزن وقياس ضغط الدم، وتحليل فيروس الالتهاب الكبدي بي، وتحليل فيروس نقص المناعة «الإيدز»، وتحليل الكشف المبكر عن الإصابة ببكتيريا الزهري.

وأضافت الوزارة أنّ المرحلة الأولى من الثلث الأول من الحمل تعاني فيها السيدة من الشعور بالقيء والغثيان، ونصحت الوزارة خلال هذه الفترة بضرورة البعد عن الأطعمة المسبكة والأطعمة التى تحتوي على بهارات والأطعمة الحارة.

مبادرة صحة الأم والجنين

وأوضحت الوزارة أنّ المرحلة الثانية من الحمل يزيد حجم الجنين، وتكوينه ما يضغط على الجهاز الهضمي للأم لذلك يجب شرب اللبن والمياه بكثرة مع تناول الكثير من الألياف لتقليل الشعور بالإمساك.

وعن المرحلة الثالثة من الحمل، أشارت إلى أنه يجب الاهتمام بتناول الألبان التي تحتوي على الكالسيوم والحديد، إضافة إلى فيتامين سي، مؤكدة أنّه في حال حدوث مصاعفات وتعب شديد لا بد من الذهاب إلى الطبيب على الفور، ناصحة السيدات الحوامل بأهمية التغذية السليمة، خلال فترة الحمل لحماية الجنين، والحفاظ على صحتها.