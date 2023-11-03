«الصحفيين الأفارقة» يدين الاستهداف المستمر للصحفيين في قطاع غزة

أكد اتحاد الصحفيين الأفريقيين، بالقاهرة، برئاسة محفوظ الأنصاري، أنه يتابع عن كثب التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما تتضمنه من انتهاكات صارخة بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وجرائم يحرمها القانون الدولي، تُرتكب بحق الفلسطينيين خصوصا الأطفال والنساء والشيوخ، علاوة على استهداف الصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة.

التضامن مع قطاع غزة

وقال اتحاد الصحفيين الأفارقة، في بيان: "يعلن الاتحاد عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ويطالب المجتمع الدولي بتدخل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي، خاصة استهداف المستشفيات ودور العبادة والمنازل والبني التحتية".

وأعلن اتحاد الصحفيين الأفارقة، عن انضمامه للاتحاد الدولي للصحفيين، في إدانة الاستهداف المستمر من القوات الإسرائيلية للصحفيين أثناء ممارسة عملهم، ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث قُتل حتي الآن أكثر من 27 صحفيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات لجنة حماية الصحفيين، إلى جانب إصابة 8 صحفيين، وفقدان واحتجاز 9 آخرين.

ودعا الاتحاد، الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية، بسرعة التحقيق في الاستهداف المستمر للصحفيين في غزة، مع توفير ضمانة أممية لممارسة عملهم، مؤكدا أن القانون الدولي ينص على ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، وخاصة الصحفيين وفقا لنص المادة 79 من اتفاقية جنيف لمعاملة الصحفيين في مناطق الحرب كمدنيين وحمايتهم.

رفض مشروعات التهجير

وشدد اتحاد الصحفيين الأفارقة، على الرفض الكامل لمشروعات التهجير القسري للفلسطينيين، التي يتم الترويج لها، ذلك أن من شأنه تصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة لهم، مؤكدا ضرورة الحل الشامل للقضية الفلسطينية، التزاما بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وتحقيقا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.