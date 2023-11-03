حزب التجمع: قرار الرئيس بتثبيت سعر السولار يهدف لمحاصرة التضخم

أكد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتثبيت سعر السولار، يشير إلى جهوده لمحاصرة التضخم، وعدم ارتفاع الأسعار، لأن السولار تحديدًا دون بقية المواد البترولية، هو الوقود الأساسي لمركبات النقل العام والنقل الجماعي، ونقل البضائع، وماكينات ري الحقول، فضلًا عن المخابز، وكلها مرتبطة بالخدمات والبضائع والسلع الغذائية والزراعية، والتي كانت سترتفع أسعارها بالضرورة حال رفع سعر السولار.

وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه على الرغم من ارتفاع أسعار البترول عالميًا، إلا أن الرئيس قرر أن تتحمل الدولة نسبة كبيرة من فارق الأسعار قدر ما تستطيع، كما وجه الحكومة بترشيد الإنفاق، وهو ما يجب التنبيه إليه في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وتنعكس حتمًا على الاقتصاد الوطني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50%، وذكرت الجريدة الرسمية اليوم أنه تم تحديد سعر بيع لتر بنزين 80 بسعر 10 جنيهات، وسعر لتر بنزين 92 بـ 11.50 جنيه، والبنزين 95 بسعر 12.50 جنيه.