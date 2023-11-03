حزب الجيل: الرئيس حرص على محدودي الدخل برفضه زيادة سعر السولار

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، برفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب الحكومة بزيادة سعر السولار فى ظل ارتفاع أسعار البترول الأخيرة كنتيجة مباشرة للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ويكتفى بزيادة أسعار البنزين وذلك حرصا منه على محدودي الدخل كما أشاد الشهابي بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بترشيد إنفاقها من الوقود بنسبة 50%.

ودعا رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الحكومة للبحث عن بدائل من خارج الصندوق، تكون بعيدة عن جيب المواطن الخالي، والذى أصبح غير قادرا على مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هذه الحلول ضرورية لتواجه بها الحكومة الأزمات الناتجة عن الارتفاعات المتتالية في الأسعار نتيجة الأحداث المتتالية التى يشهدها العالم والتي ألقت بظلالها علينا مثل جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخير الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50%، وذكرت الجريدة الرسمية اليوم أنه تم تحديد سعر بيع لتر بنزين 80 بسعر 10 جنيهات، وسعر لتر بنزين 92 بـ 11.50 جنيه، والبنزين 95 بسعر 12.50.