انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف في كفر الشيخ

انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف من المسجد الكبير بمطوبس قبلي والشهير بمسجد «سيدي عبد الوهاب»، للمناطق النائية بإدارة مطوبس قبلي، التابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

فاعليات القافلة بين الأزهر الشريف والأوقاف

جاءت القافلة بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، ضمت كلُ من الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد وفيق شتا، مدير إدارة مطوبس قبلي، وعدد من الأئمة والوعاظ الذين تم توزيعهم علي عدد من المساجد بالمناطق النائية بمطوبس لأداء خطبة الجمعة.

وشملت القافلة الدعوية عقد مقرأة القرآن الكريم للأئمة بمسجد سيدي عبد الوهاب بمطوبس، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد سيدي على عامر بمطوبس، كما قام جميع أعضاء القافلة الدعوية بإلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان «الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية».

الفكر الوسطي المستنير وتعميق الحس الإيماني

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد بأوقاف كفر الشيخ قد التزمت بالخطبة الموحدة، وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات، لافتاً أنّ القافلة الدعوية تأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.