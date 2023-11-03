وزارة الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية في 21 نوفمبر.. والتسليم فبراير 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير عن طرح عدد 52 شقة في 21 من شهر نوفمبر الجاري، بحالة نصف التشطيب وكاملة المرافق، بمساحات تبدأ من 70 إلى 97 مترا مربعا، في المجتمع السكني الجديد حلوان - أطلس.

وأضافت وزارة الإسكان، أن الشقق السكنية جاهزة للاستلام في شهر فبراير من العام المقبل 2024، مؤكدة أن البيع سيكون بتيسرات وفيرة، وبأسعار تنافسية.

موعد طرح كراسة الشروط

وأكدت وزارة الإٍسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح سيكون عن طريق الجهاز المركزي للتعمير، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم 8 نوفمبر 2023، يجرى طلب كراسة الشروط، من خلال مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بمدينة حلوان، موضحة أن المعاينة تعمل بشكل يومي ما عدا يوم الجمعة.

طرق السداد والحجز

وأوضحت وزارة الإسكان، طرق السداد والحجز، وهي:

- يجري سداد 10 % كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

- سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

- سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

- يمكن تقسيط الـ50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة «5 سنوات، أو 10 سنوات، أو 15 سنة» وفقاً لإمكانات ورغبة العميل، بفائدة قدرها 7 %.

- يمنح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.