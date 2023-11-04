حظك اليوم برج الثور السبت 4-11-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بصبره ومثابرته في انتظار تحقيق ما يريد، كما أنه لديه الكثير من المميزات التي من الممكن أن تجعله قائد في عمله، ويحرص على الاهتمام بمظهره وشكله الخارجي، وعندما يعمل كثيرا بالمقابل المادي كثيرا، ويسعى مولود برج الثور إلى الوصول للمناصب القيادية في عمله، ولا يحب تأجيل المهام المسندة إليه.

ومن أبرز عيوب رجل برج الثور، ويعد رجل برج الثور أنه لديه «شخصية عندية»، الأمر الذي يسبب الكثير من التوتر لشريك حياته، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور السبت الموافق 4 نوفمبر على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

لأصحاب برج الثور، عليك اليوم أن تحرص على تجنب الشعور بالتشائن، إذ أن ذلك قد يسبب لك الإزعاج، واحرص على أن تكون متطور في مهاراتك باستمرار، حتى تستطيع الوصول إلى من مكانة عالية ومنصب قيادي قد تكون سعيت له كثيرا.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

عليك أن تحاول اليوم بدء علاقة عاطفية جديدة إذا لم يكن لديك شريك حياة، كما أن اليوم مناسب لديك لاتخاذ قرار الزواج، وتجنب القلق من التحدث معه عن أمور عملك، فقد تجد فرصة لدعمك وطرح بعض القرارات التي قد تحسن من علاقتكم سويا.