حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: نستهدف جميع المصريين وتحديدا الشباب والمرأة

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تستعرض من خلاله لقاءات وفعاليات الحملة الرسمية على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت الحملة الرسمية خلال المنشور: «حملتنا الانتخابية حملة جامعة ومرنة، تستهدف جميع المصريين، وتولي اهتماما خاصا بالشباب والمرأة».

وأضافت الحملة الرسمية: «الحملة حريصة على الحوار مع جميع الكتل الحية في المجتمع المصري، للخروج بمشهد لائق يحترم الجميع».