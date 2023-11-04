عاجل.. الزمالك يقرر تجميد أحمد فتوح بعد واقعة زد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن قرار داخل نادي الزمالك، بتجميد أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي، بسبب ما بدر منه قبيل مباراة زد في دوري Nile.

وقال مهيب عبد الهادي في تصريحات خلال برنامجه التليفزيوني: «كان هناك قرار داخل نادي الزمالك، بتجميد أحمد فتوح، في حال رفضه تجديد عقده مع النادي».

مهيب عبد الهادي: أحمد فتوح رفض تجديد عقده مع الزمالك

وأضاف: «هناك أكثر من جلسة عُقدت مع أحمد فتوح، خلال الأيام الماضية، لكنه رفض تجديد عقده مع الزمالك».

وأوضح: «ما حدث من فتوح، قبل مباراة زد، وخروجه من المعسكر دون إذن أحد، عجل بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك وهو تجميده».

فتوح يغادر معسكر الزمالك قبل لقاء زد

غادر أحمد فتوح، معسكر نادي الزمالك، ليلة مباراة زد، دون إذن الجهاز الفني للفريق، مما أدى إلى استبعاده، رفقة الثنائي مصطفى الزناري، ومحمد صبحي، لاعبا الفريق.

وينتهي عقد أحمد فتوح، بنهاية الموسم الجاري مع نادي الزمالك، ويحق له التوقيع لاي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل، بشهر يناير.

ولم يصل مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى اتفاق مع أحمد فتوح، بشأن تجديد عقده حتى الآن، بسبب مطالبه المالية.