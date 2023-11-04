رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فصائل عراقية تعلن مسؤوليتها عن قصف قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا

كتب:

نرمين عفيفي
10:14 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
قصف قاعدة الشدادي الأمريكية بسوريا

قصف قاعدة الشدادي الأمريكية بسوريا

أعلنت فصائل عراقية، مسؤوليتها عن قصف قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

واستهدف قصف صاروخي قاعدة الشدادي الأمريكية شمال شرق سوريا، منذ قليل.

وفي سياق أخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في المملكة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية اعترضت طائرة مسيرة بدون طيار محملة بكمية من المواد المخدرة، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، الخميس الماضي، كانت قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة، من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

 

اقرأ المزيد:

فصائل عراقية تستهدف مقرا إسرائيليا على البحر الميت

«القاهرة الإخبارية»: فصائل عراقية تعلن بدء مرحلة جديدة لنصرة فلسطين

«القاهرة الإخبارية»: فصائل عراقية تعلن استهداف موقع في إيلات

فصائل عراقية تعلن استهداف قواعد «أعدائها بشكل أوسع» الأسبوع المقبل
بقلم نرمين عفيفي