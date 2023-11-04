فصائل عراقية تعلن مسؤوليتها عن قصف قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا

أعلنت فصائل عراقية، مسؤوليتها عن قصف قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

واستهدف قصف صاروخي قاعدة الشدادي الأمريكية شمال شرق سوريا، منذ قليل.

وفي سياق أخر، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في المملكة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية اعترضت طائرة مسيرة بدون طيار محملة بكمية من المواد المخدرة، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية، الخميس الماضي، كانت قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة، من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.