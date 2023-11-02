أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن فصائل عراقية تستهدف مقرا إسرائيليا على البحر الميت.

وأفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» في الأراضي المحتلة، مساء اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد وقوع 4 إصابات خطيرة بين جنوده في اشتباكات بشرق غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وبينما تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة لليوم الـ27 على التوالي، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة استهدفت عدداً من المنشآت والمدارس والمستشفيات والشوارع.

معبر رفح البري

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، مغادرة 74 مواطناً أمريكياً قطاع غزة، وإخلاءهم إلى مصر عبر معبر رفح البري، بعد مفاوضات وصفها البيت الأبيض بأنها كانت «حساسة ومتعددة الأطراف».