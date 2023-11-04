هزة أرضية تضرب شمال كاليفورنيا الأمريكية صباح اليوم

بلغت قوة هزة أرضية، ضربت شمال كاليفورنيا الأمريكية، 2.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق كيلومترين، وفقًا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم السبت.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت شمال كاليفورنيا على مسافة 42 كيلومترًا بين الشمال والشمال الغربي من سانتا روسا، و3 كيلومترات بين الغرب والجنوب الغربي من منطقة كوب.