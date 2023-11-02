هزة أرضية تضرب ولاية يوتا الأمريكية.. قوتها 3.1 درجة

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ظهر اليوم الخميس، إن هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية يوتا الواقعة غرب الولايات المتحدة، مضيفا في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة وقعت على عمق «3-» كيلومترا.

وأوضح «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 160 كيلومترا جنوب مدينة بروفو، و6 كيلومترات شمال مدينة ريتشفيلد.

ومن جانبها، نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، خريطة توضح بالتحديد موقع الهزة الأرضية التي تعرضت لها ولاية يوتا الأمريكية.