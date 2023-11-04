مواعيد قطارات القاهرة سوهاج اليوم.. اعرف معاد سفرك

مواعيد قطارات القاهرة سوهاج اليوم، تشغل الآلاف من المواطنين والأهالي في شتى أنحاء المحافظة، لحرصهم على استقلال القطارات بسبب قلة خطورتها، وأمانها.

وتنشر «الوطن» مواعيد قطارات القاهرة سوهاج اليومK وذلك في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

مواعيد قطارات القاهرة سوهاج

وجاءت مواعيد قطارات القاهرة سوهاج اليوم بحسب ما أعلنته هيئة السكك الحديدية على النحو التالي:

1. قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج يغادر في تمام الساعة 16:00 عصرًا.

2. قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج يغادر في تمام الساعة 23:30 مساءً.

3. قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسى) يغادر في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

4. قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط (مكيف - مميز) يغادر في تمام الساعة 9:00 صباحًا

5. قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة يغادر في تمام الساعة 5:20 صباحًا.

6. قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة يغادر في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

7. قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة يغادر في تمام الساعة 11:00 ظهرًا.

8. قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسى) يغادر في تمام الساعة 19:35 مساءً.

9. قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط (مكيف - مميز) يغادر في تمام الساعة 8:30 صباحًا.