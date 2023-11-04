محافظ بورسعيد يزور مصابي غزة خلال تلقي العلاج في المستشفيات

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددًا من المصابين القادمين من مدينة غزة الفلسطينية، خلال تلقيهم العلاج والرعاية الطبية بمستشفى الرمد التخصصي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية.

رافق المحافظ خلال زيارته الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة، والدكتور ممدوح عبد المجيد مدير مستشفى الرمد.

الخدمة الطبية لمصابي غزة

وحرص محافظ بورسعيد على الاطمئنان على صحة مصابي غزة وتقديم الخدمة الطبية والصحية لهم على أعلى مستوى، موجها الأطقم الطبية بمستشفى الرمد، بتوفير كامل الدعم الصحي للجرحى والمرضى من أشقائنا الفلسطنيين لحين تماثلهم الشفاء، منوهًا بمتابعته المستمرة لتطورات الحالة الصحية لهم.

كما شدد المحافظ على أن يتم تقديم ما يلزمهم من خدمات، وأن يُكلف بالأمر فرق على أعلى مستوى، وأن يجري عمل الفحوصات والأشعة والتدخلات الجراحية اللازمة للحالات، بالشكل الذي يضمن سرعة الشفاء.

جاهزية مستشفيات بورسعيد لاستقبال مصابو غزة

وأكد المحافظ أن مستشفى الرمد استقبلت الحالات قبل ساعات وجري تقديم الخدمات الصحية لهم بفرق طبية علي أعلي مستوي، مشيرًا إلي إستمرار تقديم الخدمات، مؤكدًا أن هناك جاهزية بمستشفيات بورسعيد لاستقبال أي حالات في حالة التنسيق لذلك.

وشدد المحافظ على أن هذه المشاهد تؤكد موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والتي لن تدخر جهد ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وامتداداً للجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء تحدث محافظ بورسعيد مع المصابين من أبناء غزة، مؤكدًا على تقدم كامل الدعم لهم، داعيًا الله أن ينصر الأخوة الفلسطينيين ضد هذا العدوان الغاشم.