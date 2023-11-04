إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون
كتب:
محمد مجدي
03:12 م | السبت 04 نوفمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية
وقعت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، بروتوكولي تعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعي التابع لكلية التربية بجامعة عين شمس ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة التجارة والصناعة لتبادل الخبرات التدريبية والارتقاء بالعملية التعليمية طبقاً للمعايير الدولية.
ووقع البروتوكولين اللواء أركان حرب طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهني والدكتور أسامة جبريل مدير مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين شمس واللواء خالد كمال وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
ويهدف البروتوكولين إلى تأهيل أعضاء هيئة الإشراف والتدريس للمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة وتنفيذ برامج لصقل مهاراتهم التربوية والتعاون في مجال التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي وتبادل المناهج التعليمية للمهن والحرف المختلفة.