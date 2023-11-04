«القاهرة الإخبارية»: تركيا تستدعي سفيرها لدى دولة الاحتلال للتشاور

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن تركيا استدعت سفيرها لدى دولة الاحتلال للتشاور.

الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

وصرحت الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية بلينكن شدد لرئيس الحكومة اللبنانية على أهمية ضمان عدم امتداد الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى أي مكان آخر.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن أعرب لرئيس الحكومة اللبنانية عن قلقه العميق بسبب تبادل إطلاق النار على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل.

وعلى جانب آخر قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش إن الاحتلال يعمل وفق خطة معلنة تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على أن تواصل المساعي الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان غزة قسريا إلى جنوب القطاع.