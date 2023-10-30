هزة أرضية تضرب وسط تركيا بقوة 2.2 درجة

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح اليوم، عن وقوع هزّة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، على مسافة 179 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة حلب شمال غرب سوريا.

وأوضح مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، أنّ عمق الهزة التي ضربت وسط تركيا 26 كيلومترا، مضيفا أنّ البؤرة وقعت على مسافة 7 كيلومترات جنوب شرق مدينة أضنة جنوب الأناضول.