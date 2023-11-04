انطلاق معرض توظيف مجموعة طلعت مصطفى وسط إقبال كبير من الشباب

انطلق اليوم معرض توظيف مجموعة طلعت مصطفى لحملة المؤهلات العليا في نادي مدينتي. وشهد ملتقى التوظيف حضورا قوياً من الشباب - من سكان مشروعات طلعت مصطفى - للحصول علي فرص عمل بشركات المجموعة ولحضور الندوة التعريفية على هامش الملتقى، التي يشارك فيها نخبة من المتخصصين في عدد من المجالات المختلفة. وتنوعت الوظائف المتاحة المقدمة من المجموعة لسكان مشروعاتها بين الحسابات والمالية وتكنولوجيا المعلومات ( IT ) ، فضلاً عن وظائف أخري متعددة تتماشى مع تطلعات الشباب.

وأكد زياد الشاذلي، مدير عام إدارة علاقات عملاء مشروعات مجموعة طلعت مصطفى، أن الملتقى التوظيفي الذي تقدمه مجموعة طلعت مصطفى يأتي في إطار حرص المجموعة على تقديم خدمات متكاملة لقاطني مشروعاتها العمرانية ، وحرصًا منها على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية ودورها نحو خدمة المجتمع . وأكد أن مجموعة طلعت مصطفى تسعى لتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين من سكان مشروعاتها تلبية لاحتياجات قاطنيها، وضمن خطتها لدمج الشباب في الحياة العملية والحاقهم بسوق العمل بما يسهم في خفض نسبة البطالة.

وتولي مجموعة طلعت مصطفى اهتمامًا كبيرًا بملف المسئولية المجتمعية في مختلف المجالات ، وخصوصًا قطاعات التعليم وتأهيل الطلاب لسوق العمل والتنمية المجتمعية، اذ توفر المجموعة فرص عمل لسكان مشروعاتها ، كما توفر التدريب العملي لطلاب الجامعات بمشروعاتها المختلفة خلال اجازة الصيف لتأهيلهم لسوق العمل ، وإكسابهم الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، والعمل على سد الفجوة ما بين الدراسة النظرية والحياة العملية ، كما توفر فرص عمل للمتميزين منهم بعد التخرج .