ضبط 17 مخالفة تموينية وحالات غش تجاري في كفر الشيخ

تمكنت حملات تموينية، بمديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، من ضبط عدد من المخلفات التموينية سواء للسلع الغذائية أو المنتجات من اللحوم والألبان، وذلك داخل عدد من الأسواق العامة، والمحلات التجارية، ومحلات بيع الأسماك واللحوم الحية والمجمدة، وذلك لضبط حالات الغش التجاري ومحاربة الاحتكار والغلاء ، بالإضافة لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق العامة، في كفر الشيخ.

ضبط مخالفات تموينية في كفر الشيخ

وأشار عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن» إلى شن عدد من الحملات التموينية في شتي ربوع المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 17 مخالفة تموينية متنوعة، داخل الأسواق وفي المتاجر، وكذلك داخل محلات بيع اللحوم الحية والمجمدة، بالإضافة لمحلات بيع الأسماك الحية والمملحة، في قري ومراكز كفر الشيخ.

حملات تموينية مستمرة

وأضاف أن الهدف من تلك الحملات التموينية في محافظة كفر الشيخ، حماية المواطنين من أي حالات غش تجاري أو تلاعب في الأسعار والسلع ، لافتا إلى الاستمرار في شن عدد من الحملات التموينية سواء علي الأسواق والمتاجر ومحلات الأسماك الحية والمملحة، ومحلات بيع الجبن والألبان، وذلك بهدف حماية صحة المواطنين في محافظة كفر الشيخ.