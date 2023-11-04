محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس

وضع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وقام بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ 4 نوفمبر

يأتي ذلك بمناسبة حلول ذكري العيد القومى لمحافظة كفرالشيخ، في الذكرى الـ67 لإنتصارات معركة البرلس البحرية الخالدة في 4 من نوفمبر عام 1956، وذلك إبان العدوان الثلاثي على مصر.

وتحتفل المحافظة بهذا اليوم من كل عام، لما حققته قوات البحرية المصرية في هذا اليوم من انتصار ساحق على الأسطول الفرنسي والإنجليزي وتدمير البارجة الفرنسية «جان بارت»، أمام سواحل برج البرلس، حيث اختلطت دماء المصريين، والسوريين في هذه المعركة الخالدة.

محافظ كفر الشيخ يهنئ شعب المحافظة

وهنأ محافظ كفر الشيخ، أبناء المحافظة، بالعيد القومي ال67 لكفر الشيخ، الموافق اليوم 4 نوفمبر، موضحًا أنه نظرًا للأحداث الجارية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتماشيًا مع توجهات الدولة، تقرر اقتصار الإحتفال بالعيد القومي للمحافظة بمدينة برج البرلس فقط، على وضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، دون أي مظاهر آخرى للإحتفالات.

يذكر أنه جرت وقائع معركة البرلس البحرية فى يوم الرابع من نوفمبر 1956، وبات تاريخها منذ ذلك الحين عيدا قوميا لمحافظة كفر الشيخ، وتضافرت قوى أهالي المحافظة مع عناصر البحرية المصرية فى مواجهة القوات المعتدية الفرنسية والإنجليزية.

ففي صبيحة يوم الرابع من نوفمبر عام 1956، وجدت قوات البحرية المصرية المرابطة قرب شواطئ كفر الشيخ نفسها فى اختبار بالغ الصعوبة، وذلك بمواجهة مدمرة بريطانية ومعها البارجة الفرنسية «جان بارت»، ذات الشهرة الواسعة منذ أعوام الحرب العالمية الثانية، وذات التجهيزات المتفوقة بحسابات ذلك الزمن، حيث كانت مجهزة بأكثر من مائة مدفع وأحدث نظام رادار على مستوى العالم.

واقتربت «جان بارت» لإنزال دفعة من الجنود الفرنسيين عند شواطئ «البرلس»، وذلك ضمن وقائع وأحداث العدوان الثلاثى على مصر 29 أكتوبر 1956، 7 نوفمبر 1956،وهو ما دفع البحرية المصرية للتحرك، ممثلة فى ثلاثة زوارق «طوربيد». وقد تمكنت تلك الزوارق الثلاثة على ضعف تجهيزها، من إلحاق خسائر بـ«جان بارت» التى وقعت أمام هجوم فدائى من جانب أحد الزوارق المصرية الثلاثة انتهى بإلحاق أضرار جسيمة بها.

شهداء المعركة

من بعض شهداء المعركة جلال الدين الدسوقى، وإسماعيل عبدالرحمن فهمى، والسورى جول جمال، وصبحي إبراهيم نصر، وجمال رزق الله، ومحمد البيومى محمد زكى، وعلى صالح، ومحمد رفعت، ومختار محمد فهيم.