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مصرع موظف في حادث تصادم بالعجوزة

كتب:

 جيهان عبد العزيز
08:32 م | السبت 04 نوفمبر 2023
جثة

جثة

لقي موظف مصرعه في حادث تصادم بدائرة القسم، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بمصرع موظف فى حادث تصادم بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أثناء عبور موظف 55 سنة نهر الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي أودت بحياته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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