إصابة 5 أشخاص في حوداث سير متفرقة بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، في 3 حوادث سير متفرقة بالمنيا، الأول انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، والثاني سقوط شخص من سيارة أجرة، والثالث تصادم دراجة بخارية وتروسيكل بالطريق السريع في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

حادث تصادم بالطريق الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بسبب السرعة، بالطريق الزراعي السريع أمام قرية أبو جرج بمركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من إسلام محمد 21 عاما، فراج عمر 22 عاما، إبراهيم حسن 15 عاما، يقيمون بقرية أبو جرج، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا بسقوط مؤمن علي حسن 15 عاما، مقيم بقرية طوه، من سيارة بعد اختلال توازنه، وذلك بموقف سيارات قرية تلة بمركز المنيا، وتم نقله للمستشفى مصابا بجروح.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي

كما تلقى مدير الأمن إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط، ونتج عن ذلك إصابة ناصر محمد 57 عاما، مقيم بقرية دمشاو هاشم وتم نقله للمستشفى النموذجي مصابا بغيبوبة تامة.