«الخارجية»: لا يمكن الحديث عن عمليات إغاثة إنسانية في غزة دون وقف إطلاق النار

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء الأمريكي العربي كان مهمًا إذ جمع وزراء خارجية عدد من الدول الفاعلة في القضية الفلسطينية، وهي مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن وممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرًا إلى أن اللقاء كان يهدف إلى التشاور والتنسيق باتخاذ موقف موحد، والتعبير عن موقف عربي موحد يجري الحديث به أمام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

المواقف العربية واضحة

وتابع «أبوزيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء اليوم، أن المواقف العربية واضحة وترتكز على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، لأنه لا يمكن الحديث عن عمليات إغاثة إنسانية دون وقف إطلاق النار في غزة، ثم فتح المجال لإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفعال ومستمر.