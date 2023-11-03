وزارة الخارجية: موقف الدول الغربية تغير تدريجيا بشأن الانتهاكات في غزة

قال السفير أحمد أبو زيد، متحدث وزارة الخارجية، إن ما يُشَاهَد على شاشات التلفاز ووسائل الإعلام المختلفة على مدار الساعة، من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة والقصف المستمر للمدنيين والنساء والأطفال في فلسطين، شيء يبعث إلى اليقظة على مستوى الضمير العالمي، ومن الصعب تجاهل ما يحدث ومحاولة إيجاد أي تبرير له.

تغيرات متدرجة في المواقف الغربية

وأضاف أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر قناة «أون»، أن هناك تغيرات متدرجة في المواقف وأصبح الحديث الآن يتركز على ضرورة وقف هذه الحرب أو على الأقل ضرورة توفير الحماية للمدنيين.

وأوضح: «ما نسمعه بشأن الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان وقتل المدنيين العزل والأطفال والنساء، كل هذا أصبح يمثل ضغوطات كبيرة على الحكومات والدول الغربية ذاتها، ولم يعد من المقبول التذرع بأسباب مرتبطة بالدفاع الشرعي عن النفس، ومن ثم الموقف يجب أن يتغير بسرعة قبل حدوث المزيد من الانتهاكات».

تهجير الفلسطينيين خارج غزة

قال السفير أحمد أبو زيد، متحدث وزارة الخارجية، إن ما تداول بشأن تقارير إسرائيلية عن تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ترفضه مصر بشكل قاطع، وهذا ما أكده وزير الخارجية سامح شكري في حديثه مع «سي إن إن» الأمريكية، وسيُذَاع الحوار، صباح الغد.

وأضاف أبو زيد، أن وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية الأولى التي يجب التركيز عليها في أزمة غزة حاليًا، كما أنه لم يعد مقبولًا التذرع بالدفاع عن النفس لتبرير القتل والعدوان الإسرائيلي.