انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في اليوم الـ30 من السيوف الحديدية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اليوم الـ30 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى»

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة من محيط جامعة القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينين، فيما أصيب شابان، فلسطينيان، بشظايا الرصاص الحي، بعد استهداف جنود الاحتلال مركبة كانا يستقلانها قرب جسر حلحول على مدخل الخليل الشمالي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

سياسيا، شارك السفير الفلسطيني في البرازيل إبراهيم الزبن، في جلسة عامة دعت إليها لجنة التعليم والصحة والثقافة في المجلس التشريعي للمقاطعة الفيدرالية، التي يرأسها جابرييل ماجنو من حزب العمال تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

مسؤول برازيلي: الحرية والعدالة في فلسطين يجب أن تكون مطلب جماعي للإنسانية

وقال جابرييل ماجنو، إن الحرية والعدالة في فلسطين، يجب أن تكون مطلب جماعي للإنسانية، وأعرب المسؤول البرازيلي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، فيما أشار الزبن، إلى أن نكبة الشعب الفلسطيني، ومعاناته ما زالت مستمرة منذ أكثر من سبعة عقود.

وفي غزة، استشهد 51 فلسطينيا، وأصيب العشرات، مساء أمس السبت، في قصف طيران الاحتلال، لمنزل في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

وفي وقت سابق، شنت طائرات الاحتلال الحربية، 15 غارة على الأقل على محيط مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، كما قصفت بئر المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر، شمال القطاع، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المحيطة بالبئر.