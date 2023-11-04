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بايدن يشير إلى إحراز تقدم في التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
11:32 م | السبت 04 نوفمبر 2023
جو بايدن

جو بايدن

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحراز تقدم في التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أعلنت أنها تواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل، في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت: «لا نؤيد وقف إطلاق النار، لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها، وشن هجمات جديدة، ونعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل».

وتابعت: «ندعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، لتمكين المساعدات من الدخول، وكذلك لخروج المحتجزين».

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