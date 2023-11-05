وزير الري يشدد على محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين وإزالة التعديات

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين، وإزالة التعديات على المجاري المائية وتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة.

محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية

وأكّد وزير الري، حرصه على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة، والتأكيد على أن الكفاءة والنزاهة هي المعيار الرئيس للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت، مشيراً إلى أن الشفافية تُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال.

كما أشار إلى مجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة من خلال صرف مكافأة التميز، مع السعي لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين بالوزارة وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.

إزالة كل أشكال التعديات على المجاري المائية

كما أكّد «سويلم» أهمية إزالة كل أشكال التعديات على المجاري المائية، وإزالة التعديات في المهد، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى على أن يعقب ذلك اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فوري وبالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية.