محافظ القليوبية: لا تهاون في إزالة التعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية متابعة الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد بمدينتي قليوب وطوخ لليوم الثالث على التوالي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

إزالة عدد 55 حالة اليوم

أوضح محافظ القليوبية في بيان له تمكنت الحملة اليوم من إزالة 55 حالة على مساحة 4 فدان و20 قيراط و10 سهم لمخالفات الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بلغت 1 حالة بمساحة 150م2 .

قال المحافظ إنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار 24 ساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين .

وتجدر الإشارة أنه على مدار الثلاث أيام تمت إزالة عدد 87 حالة على مساحة 5 فدان و21 قيراط و22 سهم ومخالفات البناء عدد 1 حالة بمساحة 150م2 .

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، مؤكدا على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد محافظ القليوبية الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لملف التعديات على الأراضي الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتفعيل المرور اليومي للجان المشكلة من خلال الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وشددَّ محافظ القليوبية على جميع رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالالتزام بالمرور الميداني على مستوى المحافظة ككل لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين أو المتعديين على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على التعدي على الأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وتحويل أي مخالفة للنيابة العامة والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون على مدار أيام الأسبوع وأيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وقد ناشدَّ محافظ القليوبية مواطني المحافظة في وقت سابق بعدم التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم الشروع في البناء إلا بعد اتخاذ التصاريح والتراخيص اللازمة، مع أهمية تعاونهم مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي مُخالفة وذلك من خلال الأرقام التالية الخط الساخن 114 أو الاتصال بالخط الأرضي 3212461 أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم 01119992624