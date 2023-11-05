«مدبولي» يتفقد نماذج القطارات بمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا

يجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جولة تفقدية داخل نماذج القطارات الموجودة في معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا.

معرض النقل الذكي للشرق الأوسط

وبدأت منذ قليل، فعاليات معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، بحضور رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن المعرض يقام في الفترة 5-8 نوفمبر 2023، بمشاركة وزراء النقل بعدة دول حول العالم، و300 شركة عارضة من 23 دولة.