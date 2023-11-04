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رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: الرأي العام العالمي ليس في صالحنا الآن

كتب:

محمد أيمن سالم
10:29 م | السبت 04 نوفمبر 2023
نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق

نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق

قال نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس «تويتر سابقا»: «إن وضعنا الدولي ليس جيدا، وهدفي هو مساعدة الحكومة الإسرائيلية على تعزيز موقفنا في الرأي العام وفي الكونجرس وفي الإدارة الامريكية، والرأي العام العالمي ليس في صالحنا الآن».

ولفت إلى أن مشاهدة المحتوي المؤيد للفلسطينيين وحماس أعلى 15 مرة مقارنة بالمحتوى المؤيد لإسرائيل على TikTok، مضيفا: «سأعمل بكل قوتي لتغيير ذلك».

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