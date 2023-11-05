محلل فلسطيني عن تهديد وزير إسرائيلي بقصف غزة بالنووي: «يريدون إبادة شعبنا»

انتقد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي، بشدة تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، التي أكد فيها أن قصف غزة بالنووي أحد الخيارات المتاحة، معتبرا أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تعبر عن حالة التبجح والتجرؤ التي وصلت إليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال وزير التراث عميحاي إلياهو، ردا على سؤال في مقابلة مع راديو كول بيراما، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة، إن هذا أحد الاحتمالات، حسبما نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل»، معرباً عن دعمه مسألة تهجير الفلسطينيين عندما صرح بأن عليهم أن يذهبوا إلى إيرلندا والصحاري.

استقواء ضد الشعب الفلسطيني في غزة

وأضاف «صافي»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أن حكومة الاحتلال ترتكب المجزرة تلو الأخرى في قطاع غزة، وأصبحت هذه المجازر تنفذ بشكل يومي وبمنتهى الحرية، وقد فتح بنيمين نتنياهو الباب أمام هؤلاء المتطرفين ليدخلوا حكومته ويتحذون كما شاءوا، إلى أن وصل الأمر إلى الحديث عن استخدام النووي في الحرب.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني، إن عميحاي إلياهو حين يرى رئيس الوزارء يستقوي بهذه الطريقة بالصواريخ ضد شعب غزة ويستعين بالدعم الأمريكي لإبادة الشعب الفلسطيني، فإنه من الطبيعي كذلك أن يتحدث عن استخدام قنبلة نووي، وعن نقل سكان غزة إلى أي مكان آخر أو صحاري إيرلندا كما قال.

قتل ممنهج ومخاوف من كارثة إنسانية

وشدد «صافي» على أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي تؤكد على حالة الغل التي تملأ قلوب الإسرائيليين ومن يديرون الحكم، كما أنها تعبر بشكل واقعي عن رفضهم وعدم قناعتهم لفكرة حل الدولتين، بل يريدون إبادة الشعب الفلسطيني، وأن الدم الفلسطيني بلا قيمة لديهم.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير كل شيء، ويريد مواصلة القتل الممنهج والمجازر، فنحن نتحدث تقريبا عن أكثر من 11 ألف شهيد في شهر واحد إلى جانب أن هناك نحو 5 آلاف لا يزالون تحت الأنقاض، مؤكدا أن الوضع في غزة تنذر بكارثة إنسانية كبيرة.