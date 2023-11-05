فلسطين تدين تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن ضرب قطاع غزة بـ«قنبلة نووية»

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريحات العنصرية الهمجية لوزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وقالت «الخارجية الفلسطينية»، إن تصريحات إلياهو إعلان صريح وإقرار واضح بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في غزة.

وقد قال وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف، عميحاي إلياهو، من حزب «عوتسما يهوديت»، فى وقت سابق، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو كول بيراما، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة، قال: «هذا أحد الاحتمالات»، وعندما سئل عن مصير المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، قال: «للحرب أثمان»، وذلك حسبما ذكرت «تايمز أوف إسرائيل».

وعندما سُئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: «يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها».

ويقول إن شمال القطاع ليس له الحق في الوجود، مضيفًا أن أي شخص يلوح بعلم فلسطين أو علم حماس «لا ينبغي أن يستمر في العيش على وجه الأرض».